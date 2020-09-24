İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni taksi sistemi projesini açıklamıştı.

5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiralanmasına ilişkin yeni taksi sistemi, 25 Haziran’da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmiş fakat yeni taksi sistemi UKOME’deki oylamadan geçememiş, proje reddedilmişti.

Alt komisyona sevk edilen 5 bin yeni taksi sistemi projesi bugün yeniden UKOME gündemine geldi ve 2. kez onay çıkmadı. Yeni taksi sistemi projesi yeniden alt komisyona gönderildi.