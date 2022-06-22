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Haberler Dünya KIRMIZI HAT | Son dakika: Tahıl koridorunda olumlu toplantı: Türk ve Rus askeri heyetleri görüştü

'Kırmızı hat diplomasisi' kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri görüştü

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi.

22.06.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
KIRMIZI HAT | Son dakika: Tahıl koridorunda olumlu toplantı: Türk ve Rus askeri heyetleri görüştü
Tahıl koridorunda olumlu görüşme
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HABERTURK.COM / AA

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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