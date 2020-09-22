22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 22 Eylül 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 3 - 8 - 33 - 37 - 38 - 44

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