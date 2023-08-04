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        Haberler Futbol Süper Lig Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yeni sezonun favorisi

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları açıklandı. İşte 11 Ağustos'ta start alacak 2023-2024 sezonunun en büyük şampiyonluk favorisi...

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        Giriş: 04.08.2023 - 15:09
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