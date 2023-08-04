Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yeni sezonun favorisi
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları açıklandı. İşte 11 Ağustos'ta start alacak 2023-2024 sezonunun en büyük şampiyonluk favorisi...
Giriş: 04.08.2023 - 15:09
- 1
PENDİKSPOR - 1000
- 2
İSTANBULSPOR - 1000
- 3
GAZİANTEP FK - 1000
-
- 4
HATAYSPOR - 750
- 5
SAMSUNSPOR - 500
- 6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
-
- 7
KASIMPAŞA - 250
- 8
ANTALYASPOR - 250
- 9
ANKARAGÜCÜ - 250
-
- 10
SİVASSPOR - 150
- 11
ALANYASPOR - 150
- 12
KONYASPOR - 75
-
- 13
FATİH KARAGÜMRÜK - 75
- 14
KAYSERİSPOR - 75
- 15
ADANA DEMİRSPOR - 20
-
- 16
BAŞAKŞEHİR - 15
- 17
TRABZONSPOR - 12
- 18
BEŞİKTAŞ - 3.25
-
- 19
FENERBAHÇE - 2.80
- 20
GALATASARAY - 2.65