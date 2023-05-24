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Son dakika haberi Süper Lig'de flaş ayrılık!

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andre Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Giriş: 24.05.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Lig'de flaş ayrılık!
AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik. Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan teknik adama kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki Pirlo, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

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