Sudan'da kaçırılan iki Türk serbest

Kaçırılan vatandaşlar operasyonla kurtarıldı.

Habertürk’ten Çetiner Çetin'in görüştüğü Sudanlı yetkililer kaçırılan iki Türk vatandaşının kaçırılma nedeninin fidye mi yoksa başka bir talep mi olduğuna bakıldığını söylemişti.