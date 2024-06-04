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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!

        İstanbul Bağcılar'da sucu dükkanında özel odada 4 çocuğa istismar iddiasıyla hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:37
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        Sucu dükkanındaki istismar dehşetinde karar!
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        Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Şenay, güvenlik nedeniyle nakledildiği Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Duruşmada, mağdur avukatları, sanık avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile mağdurların aileleri de hazır bulundu.

        Kapalı görülen duruşmada, sanık hakkında verilen hüküm okunurken izleyiciler salona alındı.

        Mahkeme, sanık Metin Şenay'ı 3 mağdur çocuk için ayrı ayrı "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar", "zincirleme şekilde cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "zincirleme şekilde müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından, bir mağdur çocuk için ise "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar", "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Mahkeme ayrıca sanık Metin Şenay'ın 1 milyon 683 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMALAR

        Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) kararın açıklanmasının ardından adliye önünde açıklama yapıldı.

        KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında karar verildiğini, gizlilik kararı nedeniyle duruşmaları takip edemediklerini ancak sanık hakkında verilen hükmün açık olarak okunduğunu söyledi.

        Görgül, Sanık hakkında her bir çocuk için, her bir suç bakımından ayrı ayrı olmak üzere üst sınırdan ceza verildi. Nihai amacımız, kadın-çocuk demeden toplumun her kesiminin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşası için çalışmaktır. Bu nedenle KADEM Hukuk Kurulu olarak ceza kesinleşene kadar yargılamayı takip edeceğiz. Sanığın en yüksek cezayı alması noktasında kamu vicdanının rahat olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4 çocuk "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "katılan", 5 kişi "müşteki", 1 kişi ise "sanık" olarak yer alıyordu.

        Mağdurlardan birinin okuldan çıktıktan sonra eve dönmediği ve ailesinin ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, cinsel istismar olayının öğrenildiği aktarılan iddianamede, sanık ile mağdurların ifadesi ve çocukların sağlık durumlarıyla ilgili raporlar bulunuyordu.

        İddianamede sanığın, "cebir, tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" gibi suçlardan 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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