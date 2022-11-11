Emeklililte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgi düzenleme aralık ayında TBMM'ye geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı, EYT için traih verdi. Bilgin ''EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak'' dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin ''Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak'' ifadesini kullandı

Bilgin "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.

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