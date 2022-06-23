Son dakika: Soylu: Yangınla ilgili bir kişi suçunu itiraf etti!

İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Olay yerinde iki adet benzin bidonu bulunurken, şüpheli şahıs olayı aile arasındaki husumetten dolayı gerçekleştirdiğini söyledi...

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