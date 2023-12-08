Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yakalama kararı!
Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama talep etti!
İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ TUTUKLANMAMIŞTIHayatını kaybeden motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer.
Kazanın ardından Mohamud tutuklanmadı. Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Kazada adli trafik bilirkişisinin raporu çıktı.
RAPORDA KUSURLU OLDUĞU YER ALDISomali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud.
Savcılığa sunulan raporda, ölen Göçer'in kusuru bulunmazken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi.
SAVCILIKTAN YAKALAMA TALEBİ
İstanbul’da trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, hakkında savcılık mahkemeden yakalama kararı talep etti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmıştı. Meydana gelen kaza sonucunda Göçer hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahmud serbest bırakılmıştı.