Şoförün tepkisi: Yolcuya niye ceza yok?

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Ekipler, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında resmi ve sivil ekipler otobüsler ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

'BİNEN YOLCUYA NEDEN CEZA YAZILMIYOR?'

Denetimleri sırasında durdurulan minibüs sürücüsü Faruk Kocatürk "Sivil polis ekipleri sürekli denetimde. Fazla yolcu alınca ceza yazılıyor, alsak öyle almasak yolcular teki gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Binen yolcuya neden ceza yazılmıyor?" dedi.

Denetim yapılan noktalardan biri de Beşiktaş Dolmabahçe meydandı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

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