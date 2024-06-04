Son dakika haberi Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı

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Slovenya'nın, Filistin devletini resmen tanıdığı belirtildi.

Slovenya hükümetinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi'nin (SDS), meclise dün verdiği referandum önergesini, bu akşamki meclis oturumu öncesi geri çektiği ifade edildi.

Paylaşımda, SDS milletvekillerinin terk ettiği oturuma katılan 90 sandalyeli meclisteki milletvekillerinin 52'sinin, Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut gönderiyor." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ Slovenya meclisinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Filistin'in bayrağı başkent Lübliyana'daki meclis bahçesinde bulunan alandaki bayrakların yanında, alkışlar eşliğinde göndere çekildi. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi bir gün yaşadıklarını, Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan 147'nci ülke olduklarını söyledi. Fajon, Filistin'i tanımanın barış ve adalete bağlılıklarının bir ifadesi olduğunu belirterek, "Kalıcı barış için iki devletli çözüme katkıda bulunarak tarihin doğru tarafında yer almaktayız." diye konuştu.

SLOVENYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMA SÜRECİ SDS Genel Başkanı Janez Jansa dün, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı. REKLAM Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti. Başbakan Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti. Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.​​​​​​​ *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.