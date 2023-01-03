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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın VAR kayıtlarını açıkladı. Olaylı maçta Sivasspor'un 52. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

NELSSON İÇİN OFSAYT KARARI VERİLMİŞ! TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre; Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte VAR hakemi Özgüç Türkalp ile hakem Erkan Özdamar arasındaki o diyaloglar: Özgüç Türkalp: "Erkan, potansiyel ofsayt incelemesi için seni davet ediyorum" Özgüç Türkalp: "Kırmızılı, Nelsson'a müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin ayağı topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor" Erkan Özdamar: "Teması var, öncesinde teması var. Tamam ağabey, sıkıntı yok. Kaç numara o, 8 numara Robin Yalçın, Nelsson'a müdahale ediyor. Bu adam, ofsayt pozisyonunda değil mi?" Özgüç Türkalp: "Birinci adam kaleci, ikinci adamın en son uzvu Nelsson diye düşünüyoruz" Erkan Özdamar: "Sacha Boey'in ayağını gördünüz mü?" Özgüç Türkalp bu soru üzerine bu pozisyonun da öncesini gösteriyor. Golün gerçekleştiğinden önceki topa vurulma anı için ise "Burada Yatabare ofsayt. Burada da bir mücadeleye giriyor, Nelsson'a müdahalesi var" diyor.

Erkan Özdamar: "Ağabey, bir dakika burada ofsayt var mı bana onu söyle. Adam, topa vurulduğu anda ofsaytta mı?" Özgüç Türkalp: "Şu anda ayakları göremiyoruz. Birinci adam kaleci, ikinci adam Nelsson. Nelsson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt. Nelsson ikinci adam." Erkan Özdamar: "Sen burada ofsayt var mı onu söyle" Özgüç Türkalp: "Var. Kale alanında iki tane ofsayt var" Özgüç Türkalp: "Bu birinci adam bu ikinci adam. Bunun bu uzvu daha geride ama bu adam, çizgiye daha yakın. Bu adamın ayağı ofsayt olmuyor" Yatabare'nin altıpas içinde olduğu pozisyon için tekrar konuşan Türkalp, "İlk anda Nelsson'a mücadeleye girdiği pozisyon da ofsayt, o daha net gibi" diyor. Erkan Özdamar: "Tamam ağabey, öbürü ofsaytsa tamam zaten, doğru"

ATİLLA KARAOĞLAN'DAN N'KOUDOU YORUMU: BEN SARIDA KALACAĞIM Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan ve siyah-beyazlı futbolcunun sarı kartla cezalandırıldığı pozisyon esnasındaki VAR konuşmaları ise şu şekilde: Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok." VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum." Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım." TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAM METNİ "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir. "MHK GEREKLİ YAPTIRIMLARI UYGULAYACAKTIR" Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." NELER OLMUŞTU? Ligin 16. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşırken mücadelede 1-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu kararları gündeme otururken Sivasspor ve Fenerbahçe cephesinden tepki gelmişti. Sivasspor, maçın 1-1'e geldiği golün ardından yaptığı paylaşımda "Bu da mı gol değil" ifadelerini kullanırken başkan Mecnun Otyakmaz da mücadelenin ardından sert açıklamalar yapmıştı. Hakem yönetimine tepki gösteren Otyakmaz, maçın açıklamasının TFF'nin üst kademesinden isteyeceklerini duyurmuştu. Fenerbahçe de, Galatasaray'ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020'deki "Futbolda kapkara gece!" paylaşımını alıntılayarak, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verdi. ERDEN TİMUR: VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN Sivasspor mücadelesiyle ilgili konuşan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, "Şeffaflığın hiçbir zararı olmaz. Adalet isteyen insanlar, şeffaflık ister. Biz herkes için adalet istiyoruz. TFF'den talep ediyoruz: VAR kayıtları açıklansın" ifadelerini kullandı. Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Nizami gol iptal edildi. Endişelerimiz tavan yaptı. Bu, sadece iki takımı ilgilendiren bir hata değil" dedi. Aziz Yıldırım'ın "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözlerini hatırlatan Ali Koç, "Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum" açıklamasında bulundu.