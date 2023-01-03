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Özgüç Türkalp'in 'Ofsaytımsı' ifadesi gündem oldu

MHK, Sivasspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararının hatalı olduğunu açıklarken Özgüç Türkalp'in pozisyonun başında kullandığı "Ofsaytımsı bir şeyler olabilir" cümlesi de gündeme oturdu

Giriş: 03.01.2023 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL
Özgüç Türkalp'in 'Ofsaytımsı' ifadesi gündem oldu
HABERTURK.COM

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ligin 16. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR incelemesiyle iptal edildi.

Pozisyonla ilgili açıklanan kayıtlarda Riva'daki VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp ile yardımcısı Bülent Birincioğlu kendi aralarında bir süre pozisyonu istişare ettikten sonra hakem Erkan Özdamar'ı, potansiyel ofsayt incelemesi için monitöre davet ediyor.

Farklı açılardan izledikleri pozisyonla ilgili uzun süre görüş alışverişinde bulunan üçlü, Sivassporlu Robin Yalçın ile Mustapha Yatabare'nin ofsaytta olduğunu tespit ediyor.

Bu pozisyonun başında ise Özgüç Türkalp'in 'ofsaytımsı bir şeyler olabilir' diyerek maçın hakemi Erkan Özdamar'ı uyarması gündeme oturdu. "Ofsaytımsı" kelimesi kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan başlık oldu.

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