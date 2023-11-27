Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta kaza, Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Dursun Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkiinde Ömer Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YEDEK ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.