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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

        Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:15
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        Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!
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        Sivas'ta kaza, Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Dursun Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkiinde Ömer Y'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YEDEK ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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