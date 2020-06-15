Çatak ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kentte bir caddedeki kaldırım üzerinde bulunan ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kırıldı.

Yola devrilen ağacın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlatırken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.