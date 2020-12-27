Şemdinli'de çığ düştü! 1 asker şehit, 1 asker aranıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu İs. İzm. Çvş. Mehmet Özbent şehit oldu, 1 asker ise aranıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaşanan acı olaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
MEHMET ÖZBENT ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, acı olayda şehit olan askerin İs. İzm. Çvş. Mehmet Özbent olduğunu açıkladı. Bakan Akar açıklamasında, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Aralık 2020 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Alla'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI VALİ AKBIYIK KOORDİNE EDİYOR
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli'de bulunan üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için çalışma gerçekleştiren askeri iş makinesinin üzerine çığ düştüğü belirtilerek, iki askerin çığ altında kaldığı ifade edildi.
Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelinin hızla intikal ettirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibarıyla olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari, Van, Erzurum AFAD ekipleri, Hakkari JAK timi olmak üzere 37 uzman personel, hudut ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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