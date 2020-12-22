Şehir eşkıyaları polis sireniyle ev bastı!

Olay geçen hafta Pendik’te meydana geldi. İlçede kuyumcu dükkanı işleten bir ailenin evine çakarlı sirenli 2 araçla 5 kişi geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kendilerini sivil polis olarak tanıtan şüpheliler “Adınız FETÖ dosyasına karıştı. Evde arama yapacağız” dedi.

Sözde arama yapan polisler evde buldukları 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Hiçbir polis kimliği veya evrak göstermeyen sözde polis ekipleri ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

SAHTE POLİS ÇIKTILAR

Aile olay sonrası durumu polise bildirdi. Soruşturmada polislerin o adrese gitmediği tespit edildi. Bunun üzerine durum Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Asayiş şube ekipleri olayı kısa sürede çözdü. Eve gelen kişilerin sahte polis oldukları tespit edildi.

18 KİŞİ YAKALANDI

Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, siren ve çakarların takılı olduğu araçların Ankara’dan bir galeriden kiralandığını belirledi. Bu izden yola çıkan polis, ailenin yanında çalışan M.A.’nın da bulunduğu 18 kişilik bir şebekeyi tespit etti. Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.