Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG terör örgütünün dün Zeytin Dalı bölgesinde gerçekleştirdiği sızma girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından fark edilerek teröristlerle sıcak temas sağlanması sonucu çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit olmasının ardından teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri hemen ateş altına alındı. Ateş destek vasıtalarının atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgeye İHA/SİHA ve destek unsurlarının sevk edilmesinin ardından komandolar tarafından operasyon başlatıldı.
İHA ve SİHA'ların bölgeyi detaylı taramasının ardından kaçan teröristlerin yerleri tespit edildi. Ateş destek vasıtalarıyla bölgenin ateş altına alınmasının ardından komandoların operasyonu sonucunda 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece sızma girişi sonrasında başlatılan operasyonda öldürülen terörist sayısı 17'ye çıkarken, Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı.
Bu arada Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu" ifadeleri kullanıldı.
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