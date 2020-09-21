Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar şu şekildeydi:

21 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUCU: 3 37 53 65 74 75 Joker: 35

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.