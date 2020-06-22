İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kilometresi yüksek araçları alarak orijinal kilometresini düşürerek piyasaya satan dolandırıcılık çetesini 'Sayaç Operasyonu' ile çökertti.

Son zamanlarda artan ikinci el araç fiyatları ve canlanan araç piyasası sonrasında dolandırıcılar da meydana çıktı. Ankara genelinde ikinci el araç satışında kilometre sayaçlarıyla oynayarak dolandırıcılık yapan 2. el dolandırıcıları çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin "Sayaç Operasyonu' ile çökertildi.

ARAÇ TESCİL HARİTALARI ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

TÜVTÜRK'te muayeneye giren araçların bir sonraki muayenede kilometrelerinin düştüğünü belirleyen ekipler, araç tescil haritaları üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen kişileri tespit etti. Ekipler, oto tescil haritası üzerinden şüphelileri uzun süre takip etti. Şüphelilerin teknik işbirlikçiler başta olmak üzere, araç ekspertiz hizmeti veren yerlerde oto sanayilerindeki iş yerlerini izlemeye aldı.

DÜŞÜK FİYATA SATIN ALIP, KİLOMETREYE AYAR

Bu kişilerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kilometresi yüksek ya da ticari taksi olarak kullanılmış ikinci el araçları düşük fiyatlara satın aldığı belirlendi. Daha sonra bu araçların kilometre sayaçlarının düşürülerek, küçük makyajlarla düzeltilip 'az kullanılmış, temiz araç' diye satıldığı anlaşıldı.

ARAÇ BAŞI 30 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ

Çete üyelerinin kilometre sayaçlarında yaptığı oynamaların ise küçük değişimler olmadığı, 350 bin ve üzeri kilometrelerdeki araçlarda 100 bin kilometre civarında düşürme yaptıkları görüldü. Araçları kısa bir sürede 80 bin kilometreye kadar düşüren çete üyelerinin her bir araçta 30 bin TL civarında haksız kazanç yaptıkları tespit edildi.

ÇETENİN ŞAŞIRTAN SAVUNMASI

Sayaç operasyonunun ardından yakalanan zanlılar, ifadelerinde suçlarını inkar etti. Zanlılar, ifadelerinde teknik uzmanlık gerektiren sayaç düşürme işleminin "kendiliğinden düşmüş olduğunu" savundu. Çete üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DİKKAT! KİLOMETRE BİLGİSİNE TÜVTÜRK'TEN ULAŞILABİLİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşları benzer çetelerin tuzaklarına düşmemeleri için uyardı. Yetkililer, ikinci el araç almak isteyenlerin SMS yoluyla bu araçların en son muayenesinde kilometre bilgisine TÜVTÜRK kaydından erişilebileceğini hatırlattı.