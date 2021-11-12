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Son dakika haberi Sanayi üretimi eylülde daraldı

Sanayi üretimi eylül ayında aylık yüzde 1.5 daralırken, yıllık yüzde 8.9 yükseldi. Beklenti çift haneli yıllık artış ve yüzde 0.7 daralmaydı.

12.11.2021 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Sanayi üretimi eylülde daraldı
HABERTURK.COM

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Sanayi üretimi aylık yüzde 1,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

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