Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir’e geçici transfer olmuştur.

Salih Uçan’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."