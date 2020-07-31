İHA

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden başlayan ve Karasu ilçesinde bulunan saklı kalmış cennet Acarlar Longozuna dökülen dere kirlilikten siyaha bürünürken, duruma tepki gösteren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nu besleyen Ortaköy Deresi siyaha bürünürken, mahalle halkı ise bu duruma tepki gösterdi. Kaynarca ilçesindeki tavuk kesimhanesinin dereye atıklarını atması sonucu derenin pislendiğini iddia eden Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın, gerekli mercilere şikayetlerde bulunduğunu ve gerekli işlemin yapılması gerektiğini belirtti.

'BİR AN ÖNCE MÜDAHALE EDİLMELİ'

Aynı zamanda rengi değişen derenin kokusundan da rahatsız olduklarını belirten Aydın, hayvanların kirlenmiş dereden su içtiklerini ve derede yaşayan canlıların ise öldüğüne dikkat çekti. Kaynarca ilçesinden Acarlar Longozuna gelen derenin kirliliğinden söz eden işletme sahibi Cihan Emre ise ziyaretçi akınına uğrayan longozun gelecek nesillere miras kalması için yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesi konusunda çağrıda bulundu.

'NİLÜFER ÇİÇEKLERİNİN EN ÇOK AÇAN SU BASAR ORMANIDIR'

Doğa harikası olan longozu besleyen dereye bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Acarlar Longozu işletme sahibi Cihan Emre, şunları söyledi: " Sakarya ilimizin Kaynarca sınırından başlayıp Karasu sınırına kadar gelen 23 kilometrelik su basar ormanın çıkış noktasında bulunmaktayız. Bölgemiz Sakarya için ve Türkiye için de potansiyeli çok yüksek olacak olan nilüfer çiçeklerinin en çok açan su basar ormanıdır.

Çocuklarımıza bırakacak olacağımız bu dünya ve doğa harikası güzellik son günlerde yerel ve ulusal basında longoza atıkların gelmesi ile ilgili derelerden ve kimyasal olabilecek hayvan atıklarıyla gündeme geldi. Kaynarca sınırında meydana gelen bu atıkların longoza ulaşan atıkların bir vakit sonra bu doğa harikasının nilüfer çiçeklerinin açtığı bölüme ulaşmaması için çalışmalar yapılmalı. Bu doğa harikasının korunması için yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz."

'SU İÇTİĞİMİZ DEREDE BİR TANE CANLI KALMADI'

Eskiden su içtikleri derede şimdi ise balıkların öldüğünü, derenin siyaha büründüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, “Bu longozu besleyen deremiz yıllardır bizim suyunu içtiğimiz, balık tuttuğumuz, tertemiz cam gibi su. Derenin başındaki kesimhane veya tavuk çiftliği atık pisliklerini bu kanala bırakmakta biz bu durumu CİMER’e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kaymakamlıklara ve belediyeye bildirerek şikayetlerimizi yaptık. Bu durumun bir türlü önüne geçemedik. Gezip oynadığımız su içtiğimiz derede bir tane canlı hayvan kalmadı. Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa hepsi öldü. Kanalımız simsiyah gübre şeklinde ve etrafa hastalık saçmakta. Devlet büyüklerimden bir an önce bunun önlemini almalarını rica ediyorum” diye konuştu.