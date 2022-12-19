Sahte doktor soruşturmasında 3 kişi için flaş karar!

Sağlık Bakanlığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20) ile ilgili, "İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'la ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.