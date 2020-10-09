İHA

Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişi de Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şu ana kadar 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İZMİR'DE DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'de de Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde şu ana kadar 18 kişi, iddiaya göre sahte alkol kullandıktan sonra görme kaybı ve mide bulantısı belirtileriyle farklı zamanlarda fenalaştı.

AA'nın haberine göre sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

Metil alkolden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 18 kişiden 6'sının yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre ise sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte içkinin Konak'ta baharatçılık yapan bir işyerinden satın alındığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi. Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan iş yerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.