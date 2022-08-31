Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."