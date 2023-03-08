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Haberler Sağlık

Son dakika haberi Sağlık Bakanı Koca Hatay'da konuştu! Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ne olacak?

Hatay'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa ise Samatya ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesini kullanacak" dedi

Giriş: 08.03.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Sağlık Bakanı Koca Hatay'da konuştu! Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ne olacak?
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Bakan Koca, "Toplum olarak elimizde yeni acil işler listesi var. İstanbul'da binaları sorunlu iki üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa ise Samatya ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesini kullanacak" dedi.

Bakan Koca, Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler hakkında da şunları söyledi: "Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."

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