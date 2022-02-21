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Reuters'ın Rostov bölgesinde Ukrayna orudusna ait zırhlı araçlar imha edildi.

Yine Reuters'ın Rus Ordusu yetkililerine dayandırdığı habere göre Rusya-Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü.

UKRAYNA İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna ise 5 kişinin öldürüldüğü ve zırhlı araçlarının imha edildiği iddialarını reddetti. Ukrayna "Rostov bölgesinde Ukrayna güçleri bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

SABAH SAATLERİNDE RUSYA UKRAYNA'YI SINIR KARAKOLUNU TAHRİP ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rusya'nın güvenlik servisi Pazartesi günü Ukrayna topraklarından gelen bir havan topu mermisinin Rostov bölgesinde bir sınır muhafız karakolunu tamamen tahrip ettiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. Olayın sınıra 150 metre mesafede meydana geldiği belirtilirken, Ukrayna konu ile bir ilgilerinin olmadığını belirterek suçlamaları reddetti ve açıklamayı "yalan haber" olarak nitelendirmişti.