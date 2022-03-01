Rusya'dan peş peşe açıklamalar

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali altıncı gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Stratejik istikrar için ABD ile çalışmaya hazırız" dedi ve "ABD'nin Avrupa'dan nükleer silahları çekmesinin zamanı geldi" diye ekledi.

Ukrayna'da nükleer teknoloji olduğunu belirten Lavrov, "Rusya bu tehlikeye karşı müdahalesiz kalamaz" dedi.

"BATI DİYALOG YERİNE YAPTIRIMI TERCİH ETTİ"

Lavrov, "Bazı Avrupa ülkelerinin ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapması Rusya için kabul edilemez." dedi ve Batı'nın diyalog yerine yaptırımı tercih ettiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'yı Batı tehdidinden koruyacağız" hedeflerini gerçekleştirene kadar Ukrayna'daki operasyonlara devam edeceklerini açıkladı.

Şoygu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini söyledi.