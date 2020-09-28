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İletişim Başkanlığı tarafından, Preveze Deniz Zaferi için özel bir gösteri hazırlandı. İstanbul'da Haliç'teki kutlamada, su perdesi üzerinde hologram gösterisine imza atıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimiz kutlu olsun" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te su perdesi üzerinde dev gösteri düzenlenerek kutlanıyor.." ifadeleri kullanıldı.