13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Minik Yürekler Güvende" projesi kapsamında Derince Şükrü Aracı İlkokulu anasınıfı öğrencilerine yönelik Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından tiyatro oyunu sergilendi.
Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yürütülen "Minik Yürekler Güvende" projesi kapsamında güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ile genel güvenlik kuralları konularında görsel ve sözel olarak yapılan bilgilendirme sunumları devam ediyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bugüne kadar ilkokul ve anaokulunda eğitim gören yaklaşık 60 okulda 6 bin öğrenciye ulaştı.
NASIL GÜVENDE OLACAKLARINI ÖĞRETİYORLAR
Proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından Kırmızı Başlıklı Kız masalı tiyatro oyununa çevrildi. Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Ercan Işık'ın yönetiminde gerçekleştirilen tiyatro oyununda anaokulu öğrencileri de rol aldı. Kırmızı Başlıklı Kız masalındaki kurt karakteri çocukların olumsuz yönde etkilenmemesi için tavşan karakterine çevrildi. Tiyatro oyununda çocuklara, yabancılara kapıyı açmamaları, yabancıların verdiği yiyecekleri yememeleri, göl ve kuyu gibi alanlardan uzak durmaları gerektiği mesajı verildi.
'SOSYAL MESAJ VERMEK İSTİYORUZ'
Çocukların genel güvenlik kurallarını tiyatro oyunuyla daha iyi kavradığını belirten Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Ercan Işık, "Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Kırmızı Başlıklı Kız oyunumuzu oynuyoruz. Bu oyundaki bazı karakterleri değiştirme gereği duyduk. Özellikle psikolojik ve rehberlik anlamında değiştirilmesi tavsiye edilen karakterleri değiştirdik. Bununla ilgili de çocuklara sosyal mesaj vermek istiyoruz. Çocuklara genel güvenlik kurallarını öğretelim diye. 2 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 6 bin öğrencimize ulaştık" dedi.
'AMACIMIZ ÇOCUKLARI KORUMAK'
Konuşmasına devam eden Ercan Işık, "Bu oyunumuzdaki amacımız ve gayemiz çocukların 'Kim o?' demeden kapıyı açmaması, yabancılara kapıları açmamaları, yabancıları evlerine almamaları, yabancıların araçlarına binmemeleri konusunda ve ahlaki yönden yalan söylememeleri, ayrıca başkalarına ait eşyaların izinsiz alınmaması gibi konularda mesaj veriyor. Özellikle son zamanlarda meydana gelen olaylar vardı. Su kuyuları ve göller gibi bu mesajları da çocuklara iletiyoruz ki amacımız ve gayemiz onları korumak" dedi.
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