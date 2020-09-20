Antalya'da plaja giderken geri manevra yapan servis minibüsün altında kalan Rus Tatiana Tokareva (65),olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otelinden çıkarak yolun karşındaki ara yoldan plaja gitmek isteyen kadın turiste, geri manevra yapmaya çalışan S.Y.'nin (25) kullandığı otel servis minibüsü çarptı. Sırtı dönük olduğu için minibüsün geldiğini göremeyen kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü S.Y. minibüsü durdururken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ OTEL BİLİKLİĞİNDEN BELİRLENDİ
Kaza nedeniyle sahile inen yol kapatılırken, minibüsün altında sıkışan turist kadın itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kadının turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, turistin çantasında herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunamadı. Polis ekipleri kadının kolundaki otel bilekliği sayesinde kaldığı oteli belirledi. Otelle yapılan görüşme sonrası kadının, Rusya vatandaşı Tatiana Tokareva olduğu öğrenildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemleri ve savcının yaptığı işlemlerinin ardından Tatiana Tokareva'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Polis ekipleri minibüs sürücüsü S.Y.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kadın turist yolda yürürken, geri manevra yapmaya çalışan minibüsün çarptığı, ardından da kadını altına aldığı anlar yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!