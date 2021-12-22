Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in devre arasında Barcelona'ya döneceği konuşuluyordu.
Tecrübeli futbolcu, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacağım" dedi. İşte Pjanic'in sözlerinden öne çıkanlar:
"ÖZGÜVENİM DAHA İYİYE GİDİYOR"
"Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın biraz bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, özgüvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı."
"SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ"
"Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Burada eğleniyorum. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar ligde ve kupada çok maç var. Bir şeyler kazanmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum. Herkesle aram iyi."
ÖNDER KARAVELİ YORUMU
"Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, özgüvenimiz iyiye gitmeye başladı. Önder hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim.
"SERGEN YALÇIN..."
"Sergen Yalçın hocamız çok saygı duyduğumuz bir isim. Burada yaptıkları ortada ama futbolda böyle şeyler olabiliyor."
"BU TAKIM DAHA İYİ YERLERE GELECEK"
"Maç maç bakıyoruz, ben iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz ama iyi çalışıyoruz ve bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Haftada bir ya da birkaç kez bu taraftarların önünde oynamak güzel."
"TÜRKİYE DAHA AZ ORGANİZE"
"Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Türkiye'deki futbolun, Avrupa'ya kıyasla. Türkiye Ligi'nde ise Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Taktiksel organizasyonu sezon boyunca iyi yapan takımlar sezon sonunda şampiyon oluyorlar."
"LİG HENÜZ BİTMEDİ"
"Sezon uzun tabii ama önümüzde bir kupa var, daha sonra ise Süper Kupa maçı var. Lig de henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Şubat, mart gibi yeniden durumumuzu gözden geçirebiliriz."
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