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Pınar vahşetinin üstüne bir şok daha! Genç kızı böyle darp etti

Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin vahşetinin üzerine bir şok görüntü de Erzurum'dan geldi. Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir şahıs, genç kızın boğazını sıkıp, yumruk atarak darp etti. Tepki gösteren vatandaşları da umursamayan şahıs, "Polisi ara, sana ne" diye cevap verdi. Ardından genç kızı darp etmeye devam eden şahsın görüntüsü sosyal medyada büyük tepki. Polis, görüntüdeki şahsın bulunması için çalışma başlattı

21.07.2020 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
erzurum genç kıza darp görüntüsü
İHA

Erzurum'da genç bir kızın sokak ortasında şiddet gördüğü görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, genç kıza 'öldürürüm seni' diyerek şiddet uygulayan zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Türkiye, Pınar Gültekin vahşetinin konuşurken, bir kadına şiddet görüntüsü de Erzurum'dan geldi. Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir kişi kız arkadaşını yüzüne vurarak darp etti. Genç kıza "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra boğazını sıkan şahıs, genç kızın karın bölgesine yumruk atarak darp etmeye devam etti.

VATANTAŞLARA 'POLİSİ ARA, SANA NE' DİYE CEVAP VERDİ

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının "Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan şahıs, "Ara sana ne" diye cevap verdikten sonra genç kıza şiddet uygulamaya devam etti. Pınar Gültekin vahşetinin ardından sosyal medyada paylaşılan bu görüntü de büyük tepki çekti.

POLİS GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHSI ARIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genç kızı darp eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.

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