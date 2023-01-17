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Son dakika haberi Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!
İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar vererek duruşma tarihini 15 Şubat olarak açıkladı. Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir kararı, "Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi
Pınar Gültekin davasının yeniden görülecek olmasıyla ilgili olarak Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk'e şu açıklamada bulundu:
İLK DURUŞMA 15 ŞUBAT'TA YAPILACAK
"İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmemiş. Karardaki hukuka aykırı olan hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılama yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmetmiştir. Bu yönüyle 15 Şubat tarihine bir duruşma günü verilmiştir.
Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Fakat mahkemenin gerekçesinde de vurguladığı üzere karardaki hukuka aykırılıkların yeniden yapılacak yargılama ile düzeltilebileceği belirtildi.
"HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek.
2.5 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de kayboldu.
SEVGİLİSİ VAHŞETİ İTİRAF ETMİŞTİ
Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI
Avcı'nın, 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada, haksiz tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası kararı verilmişti.
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FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Pınar Gültekin davasının yeniden görülmesine karar verildi! - Güncel haberler/son-dakika-haberi-pinar-gultekin-davasinda-flas-gelisme-3556964
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