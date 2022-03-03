Son dakika haberine göre Pınar Gültekin cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Davada suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken itiraz üzerine tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

İfadesinde Pınar Gültekin'i tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Avcı, bağ evine gittiğinde ağabeyinin kendisine varilde kokoreçleri yaktığını söylediğini belirterek, "Ağabeyime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu" şeklinde konuşmuştu.

İDDİANAMEDE ÇARPICI TESPİTLER

Muğla 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede de çarpıcı detaylar yer aldı. İşte o çarpıcı tespitler:

"Şüpheli Mertcan Avcı'nın olay yerine gelip varildeki yangını gördüğü zaman diliminde maktulün halen hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespitinin mümkün olmadığı, şüpheli Mertcan Avcı'nın olay yerinde bir süre Cemal Metin Avcı ile ve onun ayrılmasından sonra da kendi beyanına göre 1-1.5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bununla hiç ilgilenmediğine, Cemal Metin Avcı'nın bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığına, maktulün içerisinde yakıldığı varili ne şekilde ve nerede görüp görmediğine dair çelişkili ifadeler kullandığı anlaşılmıştır."

İdddianamede, Mertcan Avcı'nın 1-1.5 saat boyunca olay yerinde tek başına kaldığı da vurgulanarak, bu yangını önleyecek, sonlandıracak veya Cemal Metin Avcı'yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığı da belirtildi.

Savcılık, Mertcan Avcı'nın hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle, bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın suçuna iştirak ettiğina dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğinini belirtti.

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de, "Tek sanıklı dosyanın kanun yararına bozulmasını istedik. Cinayete iştirak eden kardeşi ortaya cıkardık. Onun iddianamesi geldi ve tutuklandi. Caninin anne, baba, ortak ve eşine TCK 281'den kanun yararına bozma neticesinde dava açtırdık."