PFDK, Ankaragücü - Beşiktaş maçında taraftarın sahaya girmesinin ardından kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza'ya otomatik cezası (1 maç) dışında, ceza tayinine yer olmadığını açıkladı. Josef de Souza, Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı müsabakada yer alamayacak.

İşte açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

Kurul, maçta yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne de bir maç seyircisiz oynama ve toplam 550 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

TFF Disiplin Talimatı 94/4 maddesi

"Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz."