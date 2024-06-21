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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

        Son dakika haberi Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

        Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:57
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        Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta 1 asker şehit olduğunu açıkladı.

        MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P. Asb. Çvş. Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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