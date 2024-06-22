Meteoroloji'den 1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz bölgesi ile Muğla ve Gaziantep'te sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Gaziantep ile Muğla'nın doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE DE RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 31, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 31, Az bulutlu ve açık
BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık