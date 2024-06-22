hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Gaziantep ile Muğla'nın doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. REKLAM

MARMARA VE EGE'DE DE RÜZGARA DİKKAT Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 41, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu REKLAM ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu ve açık KONYA: 33, Az bulutlu ve açık SİVAS: 31, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 31, Az bulutlu ve açık BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 31, Parçalı bulutlu SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu VAN: 28, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 39, Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık