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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK’lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.

UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DEMİR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir’in baba evinin Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe -Kilit Harekatında Kuzey Irak’ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu-Ünyeli İs. Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Fuat Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin, terörle mücadelesinin aralıksız süreceğini belirterek, "11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak’ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda ilimiz Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştur."

"Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun." dedi.