Son dakika haberi Özkan Uğur vefat etti
Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11'00 de tören düzenlenecek. Özkan Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek
Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenilmişti. Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un hayata veda ettiği öğrenildi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ÖZKAN UĞUR'U KAYBETTİK
Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.https://www.instagram.com/p/CucSGijqBVI/
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Özkan Uğur'un cenaze törenine ilişkin detaylar oyuncu Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de tören düzenlenecek. Özkan Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek
AYSUN ASLAN UĞUR VE ALİŞAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA: ÖZKAN'IMIZIN YAŞAM SAVAŞI BUGÜN SONLANDI
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.
MAZHAR ALANSON'UN KONSERİ İPTAL EDİLDİ
AA'da yer alan detaya göre; Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde Alanson, yakın arkadaşı ve aynı zamanda 'MFÖ' grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.
AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ
Şarkıcının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan Uğur için dua istemişti. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:
Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.
"BÖBREKLERİ VE CİĞERLERİ ÇOK ZORLANIYOR" DEMİŞTİ
'MFÖ' grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner de yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Güner, "Özkan Uğur'un, kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi" demişti.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: MEKÂNI CENNET OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından 'MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Ersoy, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: ÖZKAN UĞUR'UN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
İstanbul Valisi Davut Gül, üzüntüsünü, "Değerli sanatçı Özkan Uğur, aramızdan ayrıldı. 'MFÖ' grubuyla tanıdığımız, sinema dünyasında da kıymetli eserlere imza atan sanatçıya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajıyla ifade etti.
Fotoğraflar: Habertürk, AA, DHA, Instagram