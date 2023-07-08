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Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenilmişti. Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un hayata veda ettiği öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ÖZKAN UĞUR'U KAYBETTİK

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IKibqlnwd8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Özkan Uğur'un cenaze törenine ilişkin detaylar oyuncu Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de tören düzenlenecek. Özkan Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek

https://www.instagram.com/p/CucHEQKs7aj/?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA%3D%3D AYSUN ASLAN UĞUR VE ALİŞAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA: ÖZKAN'IMIZIN YAŞAM SAVAŞI BUGÜN SONLANDI Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

MAZHAR ALANSON'UN KONSERİ İPTAL EDİLDİ AA'da yer alan detaya göre; Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde Alanson, yakın arkadaşı ve aynı zamanda 'MFÖ' grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.

AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ Şarkıcının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan Uğur için dua istemişti. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.