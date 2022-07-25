Otobüste fotoğraf dayağı!

DHA

İstanbul'da, önceki gün saat 17.40 sıralarında Kadıköy Göztepe mevkiinde, Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan 19EK hat numaralı otobüs içerisinde yolcuların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişi, yolcuların sert tepkisi ile karşılaştı.

DİĞER YOLCULAR YAKALADI

DHA'da yer alan habere göre otobüsteki yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu duruma direnince art arda tokat yedi.

Fotoğraflar: DHA

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNU ALDILAR

Bağırarak yolcunun elinden kurtulmaya çalışan şüphelinin cep telefonu, başka bir yolcu tarafından alındı. Direnmeye devam eden şüpheliyi tutan bir yolcu, "Kurbanlık koyun gibi patlatırım bir tane sana, sus dilini kopartacağım senin" şeklinde sözlerin ardından tokat atmaya devam etti.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Bu sırada kadın yolculardan biri, "Yeter artık vurma" derken, başka kadın ise "Hak ediyor, vursun bırak" tarzında ifadeler kullandı. Otobüste yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.