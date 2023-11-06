Son dakika haberi ÖSYM sınav takvimini açıkladı! YKS 8-9 Haziran'da!
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran´da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan´da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz´da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz´da, 2. gün oturumları 21 Temmuz´da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos´ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül´de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül´de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül´de yapılacak.
Giriş: 06.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:44
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Haberi Hazırlayan: Alper Uruş