SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı... Halis Aygün kimdir, neden görevden alındı ve ne oldu? - Güncel Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

ÖSYM tarafından pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin 'Aynı sorular soruldu' iddialarının asılsız olduğu açıklaması yapılmıştı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilen Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında profesör unvanını almıştı.