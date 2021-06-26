ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması!

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den YKS açıklaması geldi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim" dedi.

Aygün, "Yarın uygulayacağımız AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim" paylaşımında bulundu.