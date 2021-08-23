Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Ekonominin yeni yol haritasının ele alındığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ediyor. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basına açık bölümde "Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.
Oktay, hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngördüklerini kaydetti.
Yıl sonu itibarıyla ihracatın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler olduğunu belirten Oktay ''Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır." diye konuştu.
30 HAZİRAN'DA KURULDU
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulmasına ilişkin karar 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşuyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.
Sekreterya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek. Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu faaliyetleri ve kararlarına ilişkin uygulama sonuçları başkan tarafından Cumhurbaşkanına sunulacak.
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