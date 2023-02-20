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Son dakika haberi Onur Bulut'tan flaş açıklama!

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, sürece dair yaşanan tartışmalarla ilgili bir açıklama yayımladı

Giriş: 20.02.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Onur Bulut'tan flaş açıklama!
HABERTURK.COM

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın ve yayın organlarında, eski kulübüm Kayserispor tarafından mevcut sözleşmemi bitimine 6 ay kala 3 yıllığına uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialarda bulunulduğunu görmekteyim.

Bu hususta belirtmek isterim ki, spor kamuoyunun da malumu olacağı üzere birçok büyük kulübün ilgisi üzerinde olan gerçek bir "profesyonel futbolcu" sorun yaşadığı bir kulüple sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, "çıkış maddesi olmaksızın" sözleşmesini 3 yıllığına uzatmaz.

Sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni, transfer döneminde 06.02.2023 tarihinden sonra "1M Euro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayserispor tarafından bir "Protokol" ile taahhüt edilmesidir. Bu taahhüt doğrultusunda aynı gün ve birlikte hem ilgili çıkış maddesinin taahhüt edildiği Protokol hem de uzatma sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınarak her iki sözleşme de imza edilmiştir.

İşbu iki sözleşmenin de imza edilmesi ve 06.02.2023 tarihinden sonra, sözleşmede kararlaştırılmış bulunan çıkış bedelinin ödenmesi halinde serbest kalacağımın açık kararlaştırılmış olmasına rağmen anlam veremediğim bir şekilde Kayserispor tarafından 3.5M Euro+KDV tutarında transfer bedeli talep edilmiştir.

Sonrasında ise "çıkış bedeli” olarak Kayserispor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshederek yeni kulübüm Beşiktaş ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım.

Gelinen bu süreçte, Kayserispor'un yöneticileri ve idarecileri çeşitli basın/yayın organlarına vermiş olduğu açıklamalarda, Kayserispor Başkanı'nın "çıkış maddesi" bulunan sözleşmeyi imza etmediğini onun yerine diğer yöneticilerin bu sözleşmeyi imza ettiğini ve aynı zamanda Onur Bulut'u tabiri caiz ise "idare etmek", "sakinleştirmek" için öylesine imza atıldığı gibi açıklamalar yapıldığını görmüş bulunmaktayım.

Sayın Kamuoyunun ve tüm spor severlerinin de takdir edeceği üzere hiçbir sporcu, ayni anda ve aynı odada karşılıklı olarak imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin, sözleşmelerin hangisine gerçek imza hangisine sahte veyahut "öylesine" imza ile imza attığı ya da buna tenezzül edebileceğini tahmin edemez. Hele ki, bu durum Kayserispor yöneticilerinin ikrarı doğrultusunda gerçekleştirilmişse, o kulübe hizmet veren ve terinin son damlasına kadar savaşan bir sporcu tarafından kulübe para da kazandırarak gideceğine dair bu taahhüde bu şekilde imza atılabileceği, ahlaklı bir sporcu tarafından tahayyül edilemeyecek bir durumdur. Ancak Kayserispor'un yöneticileri, son günlerde yapmış oldukları açıklamalar ile bu durumu adeta tasdik etmektedirler.

Yaşanan olayı tüm gerçekliğiyle aktarmış olduğum bu açıklamamı Sayın Kamuoyunun ve spor severlerin bilgisine sunmak isterim. Saygıdeğer Kayserispor Camiasını tenzih ederek, Kayserispor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerinin hukuk ve adalet önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek, bu eylemlerin içinde bulunan tüm ilgililer hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı saygıyla belirtmek isterim."

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