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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, "Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var" dedi. Selçuk, "Yarın dönmeye de dönmemeye de hazırız" açıklamasında bulundu.

"Salgının seyrine göre anlık değerlendirilecek" diyen Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin merkezinde televizyonların olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, "İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi günü saat 09.00'da başlıyor, okuldaki gibi 40 dakika değil, 20'şer dakikalık sürelerle. Daha kısa süreli olacak. 6 frekanstan bu yayın yapılıyor" dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazartesi saat 09.00'da TRT'de başlıyor. Diyelim ki çocuk kaçırdı, dersin tekrar saati yazıyor. İlkokulun listesi ayrı, ortaokulun, lisenin listeleri ayrı. Hepsi hazır. Şu an pilotları yapıyoruz. Bazı eksiklerimiz var, bunları tamamlamak için yatırımlara başladık. Dünyada en iyi sistem Çin'in, sonra biziz. Altyapı sorunlarını çözme sürecimiz devam ediyor. Depremler oldu, oradaki çocuklarımızın da telafi eksikleri olmasın diye çalışıyoruz."

Bakan Selçuk, "Özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimiz için başka hazırlıklarımız var. Öğretmenleriyle aynı sınıfta dijital ortamda buluşabilecekleri sanal sınıflar var. Hangi ilde ne zaman açılacak bunların hepsi hazır. Yayınlanacak. Sanal sınıflarda destek olacağız, ekstra kaynak vereceğiz" diye konuştu.

LGS ve YKS ertelenecek mi sorusuna Bakan Selçuk, "Tercihim ertelememek, zamanında yapmak" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç merak etmesinler ama bugünden yarından itibaren tüm bilgilendirmeleri Türkiye genelinde yapacağız. Şu an sadece deneme çalışmaları var. Şu an EBA TV. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise olacak.

Televizyonda ihtiyaç duyulan bu eğitimleri öğretmenlerimiz gönüllü olarak hazırladı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Haftasonu tüm televizyonlardaki içeriğin ve EBA'nın son çalışmaları yapılacak. (Sisteme) 100 bin kişi girdi, 500 bin kişi girdi, onlara bakacağız.

EBA şifresi nasıl alınır? Daha sonra ne yapılır? Velilere şunu söylemek lazım; evde mutlaka bir çalışma zamanı ayarlasınlar, öğrencilerle bir ortam oluştursunlar. Özellikle televizyon saatleri çocukların daha dingin olduğu saatler seçildi. Virüs konusunda aşırı sohbetlerin olmadığı, öğrencilerin MEB tarafından destekleneceği konularda önce psikolojik destek, çocukların rahatlaması için alınacak tedbirler var ama anne ve babalardan isteğimiz bunlar.

Güçlendirme çalışmalarımız mevcut, o yüzden önce televizyon diyoruz sonra EBA.

Televizyon herkese açık, özellikle üniversite sınavına hazırlananlar için hazırlanan akademik desteği özel üniversiteler de istiyor. Akademik destek yazılımını onlara da açıyoruz.

EBA üzerinden ders kitaplarına ulaşılabilecek mi? sorusuna Bakan Selçuk, kitapların üç boyutlu dahi olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bu çok özel bir uygulama. İsterlerse bu kitapları televizyondan da izleyebilirler. Bizim derdimiz denetlemek, illa sınav yapalım değil. derdimiz çocuklarımızın okuldan soğumaması için gereken tedbirleri almak" dedi.

Ders ortamı gibi bir ders olmalı, bir masa düzeni olabilir. Ders izlerken ya da çalışılırken bir şeylerin yiyilip içildiği bir ortam yerine derse odaklanmayı sağlayan bir yaklaşım söz konusu olabilir. Velilerimizin öncelikle kendileri de var olan durumu anlamaya çalışıyor diye düşünecek olursak hepimiz olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Öğrencilerimizin ortamını daha eğitsel bir hale getirmek, onlara 'otur, çalış' demek yerine, öğrencinin bir amaç edinmesi, hedef koyması ve bunu aileyle yapması önemli. Örneğin; aileyle kitap okunmalı. TÜBİTAK'ın bilim dergileri var, ücretsiz... Anne babalar sınavla ilgili endişeleri varsa bilsinler ki kitap okuyan çocuklar daha başarılı oluyor. İşin içine girmelerini bekliyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var ve bunu birlikte yapmamız gerekiyor.

Çocukların özellikle de küçüklerin fiziksel hareket ihtiyaçları var. İkincisi duygusal ihtiyaçtır. Çocukların duygusal olarak rahatlaması için, elbette durum ciddi ama tedbirlerimizi de alıyoruz. Bunun içine biraz esneklik, duygusal rahatlama, çocukları velileri rahatlatmak da geliyor. Her şey tedbir değildir. Eğitimsel tedbirleri alıyoruz ama her şey eğitimsel tedbir değildir. Tümüyle strese odaklanmaktan kaçınmalıyız. Sohbet etmeliyiz.