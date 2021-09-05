Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Yüz Yüze Eğitimle Yarın Başlıyor. Peki, okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan ve tüm ayrıntıları içeren rehber, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi" denildi.

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